Cigano encara Ngannou nos EUA de olho no cinturão do UFC

O caminho para a disputa do cinturão da categoria dos pesos pesados do UFC parece cada vez mais próximo para o brasileiro Junior Cigano do Santos. Neste sábado, 29, o catarinense radicado na Bahia volta ao octógono para fazer a luta principal com o camaronês Francis Ngannou, no UFC on ESPN 3, em Minneapolis, no estado de Minnesota, Estados Unidos (confira o card completo abaixo).

Após a última vitória, sobre o norte-americano Derrick Lewis no UFC Fight Night 146, Cigano deu um expressivo salto de cinco posições no ranking da categoria. No momento, o pupilo do treinador baiano Luiz Carlos Dórea é o número três da categoria e encara o segundo colocado.

Para o embate deste sábado, Cigano se diz confiante. "Estou super bem, tive uma grande vitória contra o Derrick Lewis e isso acaba influenciando positivamente na maneira como a gente vem treinando. Acho que estou muito bem preparado para uma vitória que, com certeza, ocorrerá no sábado". garante Cigano, em entrevista ao Portal A TARDE.

Se a determinação de Cigano segue bastante afiada, o mesmo também pode se dizer do seu oponente. Durante uma coletiva oficial do evento, o camaronês cravou ser melhor que o brasileiro na trocação e, para piorar, garantiu que acabaria com a luta antes dos cinco rounds.

Com ironia, o brasileiro rebateu as provocações do adversário. "Ele é melhor do que eu na luta em pé só no sonho dele. A sorte do Ngannou é que ele possui muita força e poder de nocaute. Essa é a sorte dele, porque tecnicamente ele é ruim", afirmou o catarinense.

Mas as provocações de Ngannou não pararam por aí. Em entrevista ao site americano MMA Junkie, ele afirmou que não acredita na faixa preta de Jiu-Jitsu de Cigano. Em resposta, o brasileiro disse que a declaração do seu oponente foi ofensiva e que tem apenas o objetivo de desestabilizá-lo.

"O que o Francis Ngannou sabe de Jiu-Jitsu pelo amor de Deus? Achei uma afirmação extremamente mal intencionada [...] Não sei qual a estratégia dele com isso, mas, seja qual for, é para evitar apanhar, evitar tomar soco na cara, tentando me incentivar para que eu derrube ele. E outra cosia, eu não ligo para o que meus oponentes falam, mas dessa vez eu fiquei um pouco chateado, porque ele questionou uma faixa que meu grande mestre, Yuri Carlton, me deu. Então, ele não deveria ter dito isso, envolver esse tipo de coisa é meio pesado, foi bastante infeliz", salientou.

Estratégia traçada

De acordo com Cigano, a estratégia para vencer o camaronês já foi pensada e muito bem traçada. Apesar da força de seu adversário, o brasileiro afirma ser mais ágil. "Minha vantagem é a questão do posicionamento. Eu me movimento melhor para conseguir bons golpes. Já meu adversário atira golpes em todos os ângulos, tem muito poder de nocaute. Por isso, acaba sendo muito perigoso, mas eu acredito que vou conseguir explorar bem essa questão da movimentação".

Caso se concretize o triunfo deste sábado, a possibilidade é que Cigano aguarde o resultado da luta entre o campeão da categoria, o norte-americano Daniel Cormier, e seu compatriota Stipe Miocic, para a disputa do cinturão. Dos Santos e Miocic já se enfrentaram em duas outras ocasiões, com uma vitória para cada. Assim, uma combinação de resultados poderia resultar em um espetacular trilogia pelo título.

"Essa possibilidade me agrada. Tem tudo para ser uma grande luta, algo que quero muito fazer. O primeiro confronto foi uma guerra, onde eu venci. No segundo, o Miocic conectou um bom golpe e acabou levando a melhor. Mas estamos trabalhando duro para fazermos essa terceira luta. Eu acredito que tem uma grande possibilidade, que ele vai vencer o Cormier e poderemos estar fazendo essa trilogia para o MMA", afirmou.

Cigano encarou Ngannou durante pesagem (Foto: Reprodução | UFC)

Pesagem

Antes da luta deste sábado, Cigano e Ngannou fizeram a tradicional encarada durante a pesagem nesta sexta-feira, 28. Ao subir na balança, Cigano se apresentou com 112,9 kg, dois quilos a mais do que em sua última luta. Enquanto isso, Ngannou pesou três quilos a mais que o brasileiro.

Devido às declarações nas coletivas oficiais, esperava-se um clima tenso na encarada, o que não ocorreu. Os dois lutadores ainda se cumprimentaram com um aperto de mão.

Outros brasileiros

Além de Cigano, os brasileiros Jussier Formiga e Demian Maia completam o card principal do UFC on ESPN 3. Formiga enfrenta o americano Joseph Benevidez e tenta emplacar sua quinta vitória consecutiva. Já Maia encara Anthony Martins Rocco em busca de seu segundo triunfo seguido, após findar uma série de derrotas no último combate.

Pelo card premilinar, outros quatro brasileiros sobem ao octógono neste sábado: Ricardo Ramos, Vinicius Moreira, Júnior Albini e Amanda Ribas, que fará a sua estreia no evento. A lutadora minieira, inclusive, foi o destaque negativo da pesagem que ocorreu nesta sexta, após um princípio de confusão com a adversária Emily Whitmire.

