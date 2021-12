Cigano é vaiado durante pesagem com Cain Velásquez

O brasileiro Júnior Cigano foi duramente vaiado durante pesagem com o norte-americano Cain Velásquez, adversário deste sábado, 19, pelo UFC 166. Eles disputarão pela terceira vez o título dos pesados do UFC e o brasileiro tenta retomar o cinturão.

Os dois se encararam firme e chegaram a encostar os punhos cerrados no queixo do outro e a plateia vibrou muito a favor de Velásquez quando ele subiu ao palco.

Cigano pareceu não se importar com as vaias da plateia - formada em grande parte de mexicanos, naturais do país natal de Velásquez - e disse que vai ser uma grande luta. Além disso, completou que vai dar um nocaute aos fãs.

Na primeira luta, Cigano venceu com um nocaute ainda no primeiro round. No segundo duelo, Velásquez bateu o brasileiro na disputa por pontos e levou o cinturão. O confronto de "desempate" será neste sábado e o catarinense - radicado baiano - pode recuperar o título da categoria.

