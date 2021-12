Cigano é recebido com santa protetora no retorno a Salvador

Muitos amigos, fãs e colegas de MMA foram receber o lutador Junior Cigano, que desembarcou na tarde desta terça-feira, 15, no Aeroporto Internacional de Salvador, após a derrota no último dia 29 de dezembro para Cain Velasquez, quando perdeu o cinturão de campeão dos pesos pesados do UFC.

A 'embaixadora' oficial da comitiva que recebeu o catarinense radicado na Bahia foi a pequena Letícia, filha do treinador de Cigano Yuri Carlton. Letícia entregou para o lutador uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, de quem Cigano é fiel devoto. "Ela (Nossa Senhora Aparecida) me dá muita força. Essa é a que fica na nossa academia. Fiquei muito feliz de ver ela aqui".

Mesmo com a derrota, muitos fãs que estavam no aeroporto pararam para saudar o ex-campeão e tentar tirar fotos com o lutador. O próprio Cigano se surpreendeu com o número de pessoas presentes na sua recepção. "Tem mais gente do que quando eu ganhei o cinturão!", brincou.

Sobre a derrota, Cigano repetiu o discurso que o overtraining (excesso de treino) prejudicou o seu desempenho contra Velasquez, mas sem deixar de ressaltar que o norte-americano venceu porque foi melhor.

"Fiz vários exames depois da luta. Estava com overtraining, uma alta taxa de creatina. Até minha urina ficou muito preta. Mas foi o melhor camp (período intenso de treinamento antes de uma luta) que já fiz. Estava sem nenhum machucado. O resultado foi merecido para o Velásquez, ele fez um bom trabalho".

O ex-campeão dos pesos pesados do UFC também admitiu que a rotina ao passar a ser campeão aumentou sua responsabilidade, mas negou que tenha sentido qualquer tipo de pressão. "Não me senti pressionado, mas ser campeão atribuiu uma série de outras coisas. O assédio é muito maior, tem coisas que você tem que aprender a lidar. Mas eu adoro. Olha quanta gente veio me receber. Estou muito feliz".

Agora, Cigano deve ficar um período em descanso para em breve voltar aos treinos, aguardando o convite para outra luta pela UFC. O objetivo é um só: a revanche contra Velásquez.

"Você vê muitas frases falando sobre motivação, que você sempre tem que continuar motivado. Mas só vivendo um derrota, depois de você ser o campeão do UFC, para você entender melhor. Fiquei triste, mas essa tristeza está se transformando em mais vontade, mais garra. Vou atrás do cinturão, quero trazer de volta aqui para a Bahia".

