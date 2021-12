Cigano é nocauteado por Ngannou e vê disputa pelo cinturão mais distante

Não durou muito o combate entre Júnior Cigano e Francis Ngannou. Na luta principal do UFC Minneapolis, realizado na madrugada deste domingo, 30, o brasileiro foi nocauteado pelo camaronês com pouco mais de um minuto de luta. Com o triunfo, Ngannou fez questão de afirmar que, além de ser o melhor boxeador da categoria, ainda merece ser o próximo desafiante ao cinturão da divisão.

"Estou muito feliz agora. Espero que o UFC perceba que eu mereço disputar o cinturão enfrentando o vencedor de Daniel Cormier e Stipe Miocic. Ele se movimenta muito bem, e eu sabia que teria que acertá-lo assim que tivesse chance. Junior é um ótimo boxeador, mas eu sou um bom boxeador também, e acredito que eu seja o melhor boxeador dessa divisão. Agora só o que me resta é disputar o cinturão, que eu acredito que será contra Cormier", projetou.

O primeiro e único round do embate começou de maneira bastante tranquila, com os dois lutadores tentando conectar chutes baixos. Logo em seguida, o camaronês começou a buscar mais a luta e, após um contra-ataque mal sucedido do brasileiro, ele encaixou um soco que derrubou o brasileiro. Com Cigano no chão, Ngannou só precisou terminar o 'serviço' e esperar o árbitro Herb Dean interroper o combate.

Outros brasileiros

Além da derrota de Cigano, o brasileiro Jussier Formiga foi derrotado no quarto round pelo americano Joseph Benevidez, por nocaute técnico. A parte positiva do card principal ficou por conta de Demian Maia, que venceu Anthony Martins Rocco por decisão dividida.

No card preliminar, a estreante da noite, Amanda Ribas, finalizou sua adversária Emily Whitmire no segundo round. Ricardo Ramos também bateu seu oponente, Journey Newson, por decisão unânime. Enquanto isso, Junior Albini e Vinícius mamute perderam suas respectivas lutas por nocaute técnico.

adblock ativo