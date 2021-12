Cigano defende cinturão e quer nocautear Velásquez de novo

A força dos socos de Júnior Cigano levaram o brasileiro a se tornar uma das maiores estrelas do MMA na atualidade. Essa potência já derrubou nove rivais no UFC e buscará na noite deste sábado (29), em Las Vegas (EUA), na MGM Arena a décima vitória do catarinense radicado na Bahia dentro do octógono. Que se cuide seu adversário, o americano de origem mexicana Cain Velásquez, que tenta vencê-lo depois de ter sido nocauteado há pouco mais de um ano pelo lutador brasileiro.

As especialidades dos dois lutadores são bem distintas. Enquanto Cigano é um especialista no que chamam de 'trocação' (luta de pé, utilizando o boxe como principal arma para derrubar o adversário), Cain Velásquez tem como diferencial o wrestling, a luta livre, que tenta levar o rival ao chão para finalizar o combate.

O brasileiro esbanja confiança em novo triunfo. "Quero continuar com o título, agora com certeza tenho vida melhor e proporciono isso para minha família também. Gosto de como as coisas estão e quero que continuem assim", diz Cigano, que sabe que o rival não partirá para cima com o mesmo ímpeto da primeira luta. "Será um duelo de estilos. A intenção dele vai ser a de me levar para baixo, mas eu tenho uma boa defesa de quedas, e o meu objetivo será o de manter a luta em pé, para buscar o nocaute".

Vacinado, Cain discursa como quem tem estratégia traçada. "Quando você perde tem que aprender e tirar proveito do que aconteceu. Sei o que errei na primeira luta. Agora é usar isso para sempre", ressaltou Velásquez, que revelou uma inspiração para o evento de hoje: a vitória, no boxe, de seu quase compatriota, o mexicano Juan Manuel Márquez, que conseguiu a proeza de nocautear o fenômeno Manny Pacquiao, faturando o título da Organização Mundial de Boxe.

Quem está empolgado para o combate é o presidente do UFC, Dana White. "Não dá para esquecer a primeira luta de jeito nenhum, mas aposto que veremos um Cain diferente. Se conseguir derrubar Cigano e levá-lo ao chão, será o primeiro a conseguir isso", lembrou. Mas para isso, terá que escapar dos golpes do brasileiro. E eles fazem a diferença, aposta o treinador de Cigano, Luiz Dórea. "Os strikers, como Cigano, estão aprendendo a lutar no chão também. A formação agora é completa. Mas o talento faz a diferença e, no boxe, Cigano não tem adversários".

Para lembrar de casa



Em conversa com a reportagem do ATEC, Cigano rasgou elogios a Salvador (leia a peça Três perguntas para Junior Cigano), local que escolheu para viver. Ao fim do papo, ganhou cocadas do repórter. "Vou devorar após a luta", disse. Que tragam o doce sabor de casa na comemoração de um novo triunfo.

O editor viajou a convite da organização do evento

