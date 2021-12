Cigano decepciona e Velásquez recupera cinturão dos pesados

O brasileiro Júnior Cigano decepcionou e perdeu o cinturão do pesos pesados do MMA para o americano de origem mexicana Cain Velásquez, na madrugada deste domingo (30), em Las Vegas (EUA). O tão esperado repeteco do nocaute ficou apenas na memória de quem assistiu a última luta entre eles, em novembro de 2011. Nesta, que foi última luta do ano, Cigano foi ao quinto round, mas Velásquez venceu por pontos, recuperando o cinturão dos pesos pesados após decisão unânime dos juízes.

A luta - O americano dominou os cinco rounds, deixando o catarinense radicado na Bahia zonzo e sem reação. No primeiro round, Cigano estava concentrado e Velásquez parecia ansioso por derrubar logo o atual campeão da categoria. O americano conseguiu atingir Jùnior com um golpe de direita que o levou ao chão. Fato inédito para o brasileiro, que é especialista na chamada "trocação" (luta em pé). A partir do segundo round, o lutador brasileiro parecia tonto e não respondia aos golpes de Cain. Júnior foi ao chão várias vezes durante o round e apanhou muito.

Apesar da torcida chamar por Cigano, ele não reagia. Luiz Dórea, seu treinador, pedia que levantasse a guarda, mas o lutador parecia estar zonzo com os socos de direita do americano. No terceiro e quarto rounds, Junior Cigano parecia ter se recuperado e começou a se esquivar de alguns golpes de Velásquez, mas pouco revidava. No último round, Dórea apelava para o emocional do lutador: - Você é campeão! Pense em tudo que enfrentou para chegar até aqui!

Mas o apelo do treinador não deu retorno. Aparentando cansaço e com o rosto muito inchado dos golpes que levou, Júnior Cigano entregou os pontos para Cain Velásquez, agora, novamente campeão mundial da categoria.

