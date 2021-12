Assim como a maioria dos lutadores de MMA, o atleta baiano Junior Cigano dos Santos, da categoria peso-pesado, criticou a briga entre Wanderlei Silva e Chael Sonnen, no TUF Brasil 3 , que foi ao ar no último domingo, 13

"Não precisava ter acontecido. Eu sei que a rivalidade existe, mas isso não pode ser aceito. Ficou feio. Isso denigre a imagem do esporte" disse Cigano, que vai enfrentar o croata-americano Stipe Miocic, no dia 31 de maio, e treina no Rio de Janeiro.

"Eu acho que a quantidade e a qualidade de profissionais no Rio são maiores do que em Salvador", contou, ao site Combate.

Assista ao vídeo da briga entre os técnicos do TUF:

Da Redação Cigano critica briga entre treinadores no TUF

