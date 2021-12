Cigano conquista cinturão com nocaute em 1m04s de luta

Com apenas 1m04s de luta, o brasileiro Júnior "Cigano" dos Santos conquistou o cinturão do UFC na madrugada deste domingo (13). A vitória do catarinense radicado na Bahia foi com um nocaute no até então campeão dos pesos-pesados Cain Velásquez.

Depois da competição, o novo campeão revelou que lutou sentindo dores no joelho esquerdo por conta de uma lesão. Ele rompeu o menisco 11 dias antes do octógono durante um treino de jiu-jitsu. O atleta precisou andar por dois dias de muleta e passou por sessões de fisioterapia. Cigano se recuperou, mas voltou a sentir dores minutos antes da luta.

Luta - Para derrubar Cain Velásquez, Cigano acertou um gancho de direita, que derrubou o até então campeão da categoria. Para completar, Cigano deu marretadas no adversário até o árbitro encerrar a luta após 1m04s de disputa.

Além do cinturão, Cigano conquistou o bônus de "Nocaute da Noite", levando para casa US$ 65 mil (cerca de R$ 114 mil). O atleta não o único a nocautear o adversário, DaMarques Johnson fez o mesmo com Clay Harvison e Robert Peralta conquistou um nocaute técnico contra Mackens Semerzier, mas o gancho de direita do brasileiro foi mais devastador.



Com o resultado, Cigano é o primeiro brasileiro a conquista o título absoluto da categoria. Antes dele, Rodrigo Minotaura foi campeão interino dos pesados. Com um histórico de 14 vitórias em 15 lutas, o brasileiro tirou a invencibilidade de Valásquez após 10 combates sem perder.



Zebra - Apesar de também ter uma boa retrospectiva, o brasileiro era considerado a "zebra" da luta e foi vaiado pelo público em Anaheim, EUA. Cienta da situação, Cigano manteve a serenidade após entrar no octógono ao som do tema do filme "Rocky, o Lutador", protagonizado por Silvester Stalone que também entrava nos ringues desacreditado.



Após a derrota, Velásquez pediu desculpa e reconheceu a força de Cigano e disse que esperou muito para atacar. Já o brasileiro disse que estava com medo do confronto.



