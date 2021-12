Cielo fatura prata nos 100 livre em Minneapolis

Cesar Cielo encerrou sua participação no Grand Prix de Minneapolis, nos Estados Unidos, com uma medalha de prata na prova de 100 jardas livre, na noite de sábado. O brasileiro só foi superado pelo inglês Adam Brown, seu principal rival na competição, e por uma diferença sutil. Cielo completou a distância em 41s90, enquanto Brown registrou 41s89.

Com o resultado, o brasileiro venceu a disputa particular com o inglês por 2 a 1. Antes de ser superado neste sábado, Cielo bateu Brown nas 100 jardas borboleta, ainda na quinta, e nas 50 jardas livre, na sexta. A medalha de bronze nas 100 jardas livre ficou com o francês Yannick Agnel, campeão olímpico nos 200 metros livre e no revezamento 4x100m nos Jogos de Londres.

Ao fim da prova deste sábado, Cielo se mostrou satisfeito com seu desempenho. "Um tempo de 41s99 nas jardas já estaria muito bom", comentou o brasileiro, que não representou nenhuma equipe na competição americana.

Agora o atleta, que não disputava competição em jardas desde 2010, vai passar mais 15 dias treinando nos Estados Unidos antes de voltar ao Brasil. Aqui, ele disputará o Campeonato Brasileiro Sênior de Natação e o Open de Natação entre os dias 18 e 21 de dezembro, em Porto Alegre.

De volta às provas em piscinas de 50 metros, Cielo projeta repetir o tempo de 21s30, obtido no Mundial de Barcelona, neste ano. "Não estou vendo porque não nadar de novo para 21s30", afirmou o brasileiro, campeão mundial na Espanha com 21s32, o melhor tempo da prova registrado após o fim dos supermaiôs.

