Cielo culpa cansaço por 2º lugar nos 50m borboleta

Ainda na ressaca dos Jogos de Londres, Cesar Cielo atribuiu o segundo lugar nos 50 metros borboleta, disputado na noite de sábado, ao cansaço acumulado na Olimpíada e nas provas do Troféu José Finkel, realizado em São Paulo nesta semana.

Favorito, Cielo marcou o tempo de 22s40 e ficou atrás do companheiro de treino Nicholas dos Santos, com 22s22. "Comparando com piscina longa, acho que ainda dá para fazer mais baixo, mas a maratona de ontem não foi fácil, não. Acordei bem cansado hoje [sábado]. A disposição vai diminuindo, a explosão vai ficando mais comprometida", avaliou.

"E sabia que essa prova seria muito difícil com o Nicholas na piscina. Ele sabe virar muito bem na piscina curta e essa é uma coisa que eu passo em branco no meu treinamento, a virada com as duas mãos. É bom saber que o meu companheiro de treino é o melhor velocista do Brasil nessa prova", elogiou.

A "maratona" citada por Cielo foi disputada na noite de sexta-feira. O nadador caiu na piscina quatro vezes para disputar provas individuais (eliminatórias e semifinais dos 50m borboleta, além da final dos 100m livre) e de revezamento - a final do 4x100 metros livre.

Apesar de ter conquistado o índice nas provas de 50 e 100 metros livre para o Mundial de Istambul, em dezembro, Cielo diz que ainda não sabe se vai competir no fim do ano. Antes de decidir, ele vai sair de férias ao fim deste ciclo olímpico finalizado em Londres.

"Férias. Agora chegaram, finalmente! Vamos dar um tempinho da piscina antes de começar a pensar nas próximas competições. Vou ver se eu viajo para algum lugar, para descansar bastante a cabeça mesmo, sentir falta da piscina, coisa que agora está longe de ser a realidade. Voltar a buscar a vontade. Sair um pouco da rotina que é o mais maçante de tudo. Descansar a cabeça", afirmou Cielo.

