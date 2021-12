Cielo conquista ouro nos 100m livre da etapa do Rio da Copa do Mundo de Natação

O nadador brasileiro César Cielo conquistou a medalha de ouro dos 100m livre, na etapa do Rio de Janeiro da Copa do Mundo de Natação em piscina curta na manhã deste sábado, 11, no Maria Lenk. Campeão e recordista mundial dos 100m em piscina longa, o brasileiro marcou 47s16 e superou o alemão o alemão Steffen Deibler, segundo colocado, em apenas dois centésimos.

O também brasileiro André Daut fez o tempo de 47s78 e fechou o pódio com a terceira colocação. Já Henrique Rodrigues, marcou 48s29 e ficou com a quarta colocação.

Cielo voltou a fazer um bom tempo na prova, após não ter tido um bom desempenho no Pan-Pacífico dos Estados Unidos, em agosto, quando fez 48s48 e ficou com a medalha de bronze. Apesar de não chegar à sua melhor marca na prova, 47s cravados, conquistada em 2008, Cesão se diz satisfeito com a vitória. "Foi bom. Começar uma série com uma medalha de ouro aqui é importante", destacou.

