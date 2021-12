Cielo avança com recorde do campeonato nos 50m livre

> Veja galeria de fotos dos brasileiros no Campeonato Mundial de Natação nesta quinta-feira

O brasileiro César Cielo sobrou nas semifinais dos 50 metros livre no Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), realizado em Dubai. Nesta quinta-feira, o campeão olímpico quebrou o recorde do campeonato e o sul-americano da prova ao completá-la em 20s61.

O antigo recorde do campeonato era do croata Duje Draganja, com 20s81, registrado em abril de 2008. Nadador mais rápido das semifinais, Cielo dominou completamente a sua prova e mostrou ter reais chances de conquistar a sua segunda medalha em Dubai - na quarta-feira, faturou o bronze com a equipe brasileira no revezamento 4x100 metros.

