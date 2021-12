Cidade do Saber oferta 150 vagas para ginástica rítmica

Objetivando ampliar o alcance das atividades ofertadas, a Cidade do Saber, em Camaçari (Região Metropolitana de Salvador), oferta vagas para ginástica rítmica, no Clube Social, localizado na avenida Jorge Amado. Vão ser disponibilizadas 150 vagas, com turmas às segundas e quintas-feiras, sendo três horários pela manhã e mais três pela tarde.

A matrícula acontecerá nos dias 27 e 28 de fevereiro, no Núcleo de Orientação Cultural (NOC) da Secretaria de Cultura, da região. As aulas estão previstas para começar no dia 11 de março.

Quem tiver interesse devem se dirigir de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, acompanhados dos responsáveis, ambos, munidos de RG, CPF, comprovante de residência do município, além de atestado de escolaridade do menor. Todos os documentos devem ser originais.

adblock ativo