Ciclistas querem mais espaço para pedalar

O aniversário de Salvador coincide com a atividade do movimento a Bicicletada/ Massa Crítica que a cada última sexta-feira do mês reúne integrantes no Rio Vermelho para uma pedalada. Nesta sexta, 29, às 19 horas, ciclistas de várias idades e profissões saem do Largo da Mariquita. "Decidimos o roteiro na hora. É um movimento horizontal, sem líder", explicou o estudante de artes plásticas, Marcelo Silva, 28 anos.

Participante do projeto, que tem adeptos em todo mundo, Silva é responsável pela criação do paraciclo instalado no pátio do Museu de Arte Moderna da Bahia. A escultura funcional, feita com quadros de bicicletas, é uma das marcas da iniciativa que age conscientizando a população de metrópoles como Salvador da necessidade do uso da bicicleta.

Interação - Em um planeta cada vez mais poluído, o Bicicletada articula estratégias convidando pessoas a interagir com o movimento. As ações visam alertar a população e gestores da mobilidade para o fato de que a bicicleta é um meio de transporte sustentável e merecedor do devido espaço.

O contabilista João Barbosa e a sua mulher, a jornalista Rosa Maria, reconhecem que o trabalho é de formiguinha. No entanto, acreditam que ganha força a cada ano cumprindo o propósito de transformar Salvador em uma cidade mais humana. "Acho que um dia as pessoas vão ter um click de consciência para o uso do carro. Para muitos lugares, a gente pode ir a pé ou de bike", afirma Rosa Maria.

Ela exemplifica a sugestão, citando outro movimento, o Bike & Orchestra. Desde o surgimento dele, em abril de 2012, o trajeto entre o Rio Vermelho e o Teatro Castro Alves é feito de bike.

Maestro ciclista - "Elogiamos o trabalho do maestro Carlos Prazeres. Após o concerto Bach Eterno, em abril do ano passado. Descobri que ele é um maestro ciclista", contou Rosa Maria. Daí surgiu uma parceria que se mantém vigente: integrantes que vão de bike ou a pé garantem ingressos para assistir á apresentação da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), nas quais homens só entram de calça comprida.



Os ciclistas ganharam a simpatia do restaurante do TCA, que permite a troca de peças no banheiro do estabelecimento. A última pedalada para o TCA foi na tarde de quinta, 28.

