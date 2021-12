Ciclista que tenta vaga no Rio 2016 é atropelada

Uma das atletas que lutam por uma vaga nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, a ciclista Erika Gramiscelli, foi atropelada por um ônibus, na tarde da última segunda-feira, 21. Erika treinava para os Jogos no momento do acidente, na cidade de Betim, Minas Gerais.

Em seu perfil em uma rede social, a atleta desabafou depois do ocorrido: "Quanta ignorância vivemos, quantas pessoas terão que sofrer acidentes até mesmo fatais para que motoristas possam respeitar nós ciclistas. Erika sofreu luxações nas costas e clavícula e foi levada para um hospital.

Nesta terça-feira, 22, em um novo post, ela diz: "Hoje é mais um dia em que acordo com trauma das ruas por onde treino". Ela contou ainda que acordou com dores por todo o corpo, mas isso não a fará desistir dos seus sonhos.

adblock ativo