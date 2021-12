Ciclista belga de 22 anos morre em acidente durante a Volta da Polônia

O ciclista belga Bjorg Lambrecht, de 22 anos, morreu, nesta segunda-feira, após sofrer um acidente na Volta da Polônia. Segundo comunicado de sua equipe, a Lotto Soudal, o atleta sofreu uma queda na terceira etapa, entre as cidades de Charzów e Zabrze, e foi levado para um hospital de Rybnik, mas não suportou aos ferimentos.

Lambrecht chegou a ser reanimado no local do acidente antes de ser removido para o hospital. "Chegou em estado crítico e, infelizmente, morreu na mesa de cirurgia", disse Michal Sierom, porta-voz do hospital.

"A pior tragédia que poderia acontecer com a família, amigos e companheiros de equipe de Bjorg ocorreu ... Descanse em paz, Bjorg", escreveu a Lotto Soudal nas redes sociais, sem dar detalhes do acidente.

Lambrecht era apontado como um dos jovens mais promissores da Europa, após obter bons resultados durante a disputa do Critérium du Dauphiné, corrida preparatória para a Volta da França. Em junho, o belga havia renovado seu contrato com a Lotto Soudal até o fim de 2021 para ser o seu principal ciclista.

