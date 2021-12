Ciclista baiano disputa maior prova da América Latina

Começam nesta quarta-feira, 28, a partir das 10h15, os 827 km do Tour do Rio, principal prova de estrada de ciclismo da América Latina. O baiano Emerson dos Santos, de 22 anos, é um dos 108 atletas na competição, que será disputada em cinco etapas, a última delas no domingo pela manhã.

Emerson competirá na prova pela segunda vez, mas cada perna do percurso e a luta pelos primeiros lugares serão novamente um sonho concretizado.

Desde a infância, em Juazeiro (BA), via-se um atleta de alta performance. Correndo atrás dos planos, na adolescência, improvisava uma sapatilha com tubo de PVC para competir.

Na época, trabalhava em uma cerâmica de Juazeiro cozendo tijolos e recebia R$ 8 a cada centena de peças fabricadas. Dos 16 em diante, já com experiência em provas regionais, teve carreira meteórica.

Após competir em Crato, no Ceará, foi descoberto por um atleta profissional que o colocou na equipe dele. Nesse tempo, já tinha deixado para trás a velha bicicleta de ferro, comprada a R$ 80. Ou a modelo speed GTS presenteada por uma loja.

Atualmente, com uma bike avaliada em R$ 15 mil, ele integra uma equipe profissional sediada em Minas Gerais, com a qual vai brigar pelo pódio.

"Eu pagaria para colocar no jornal os nomes das pessoas que já me ajudaram até aqui", reconhece o baiano, que no começo, em Juazeiro, teve ajuda de um motel e comerciantes.

