Ciclista baiana vence Campeonato Brasileiro de bicicross

A atleta baiana Paola Reis, de 19 anos, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Bicicross, neste fim de semana, na cidade de Paulínia, em São Paulo. A jovem é a primeira atleta da Região Nordeste a se tornar campeã na categoria Elite Women.

O Campeonato Brasileiro somou ponto no ranking internacional de classificação para os Jogos Olímpicos 2020, o sonho da atleta. “Estou muito focada no sonho olímpico. Sei que até lá, o caminho ainda será longo e com muitos obstáculos, mas esse pódio me deixa ainda mais fortalecida. Foi uma prova muito disputada, onde todas as meninas andaram muito bem. Fiquei feliz por conseguir vencer”, comentou Paola.

O próximo desafio da ciclista será o Campeonato Mundial de BMX, que acontece entre 20 e 28 de julho, em Zolder, Bélgica.

