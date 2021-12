Ciclista baiana brilha na Europa e continua busca por vaga nos Jogos de 2020

A ciclista baiana Paola Reis está muito próxima de garantir sua presença na Seleção Brasileira para os Jogos Olímpicos de 2020. A atleta venceu a 5ª e foi vice na 6ª etapa da Copa Europeia de BMX, disputado neste fim de semana, na Noruega.

A única representante do Brasil na competição tem mais um compromisso, agora na Holanda, onde a baiana disputa a 3ª e 4ª etapas do PaPendal, nos dias 11 e 12 de maio. Desde abril a atleta disputa competições ao redor do mundo buscando somar de pontos para subir no ranking do esporte.

Com os dois resultados obtidos nas etapas da Copa Europeia de BMX, Paola Reis somou mais 105 pontos na competição. 60 pontos pela medalha de ouro na 5ª etapa e mais 45 da prata na 6ª.

