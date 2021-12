Chuva compromete gramado do Barradão e preocupa santistas para Copa do Brasil

Períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Esta é a previsão do tempo para Salvador até quinta-feira, segundo o site Clima Tempo. O que isto tem de comum com o noticiário do Vitória? Basta ver a foto abaixo e constatar a situação do gramado para a decisão entre Vitória e Santos e o quanto ele pode piorar se continuar chovendo na capital.

O gramado, que foi todo trocado no começo do ano, não suportou a quantidade de chuva no mês de julho e virou lama em alguns pontos, literalmente. Na última partida, contra o Botafogo, o campo foi castigado ainda mais e o administrador do estádio, Haroldo Tavares, confessou que será difícil mudar o quadro. “Estamos fazendo o possível. A drenagem não conseguiu escorrer tanta água que cai na cidade e estamos tentando fazer isto manualmente e colocando areia nos buracos. Mas esta areia pode virar lama se continuar chovendo tanto assim”, assegurou Tavares.



Na última segunda, 2, alguns fiscais da CBF chegaram a visitar o gramado, mas não se pronunciaram. Vai caber ao árbitro Carlos Eugênio Simon avaliar e dar o veredito. É a segunda vez no ano que a chuva estraga o palco rubro-negro. Em abril, também pela Copa do Brasil, o duelo entre Goiás e Vitória foi transferido para o dia seguinte, pois o Barradão estava dentro d‘água. Mesmo ainda em condições limitadas, o árbitro do duelo resolveu começar o embate que o Vitória acabou aplicando 4 a 0 nos goianos, apesar da chuva e de toda a lama. “Nós conhecemos bem nosso campo, com ou sem lama. Vai ser problema do Santos”, assegurou Schwenck.



Gramado preocupa santistas - Apesar da vantagem de 2 a 0, o Santos sabe que não terá vida fácil na partida contra o Vitória, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O time baiano tem um aproveitamento de 100% dentro de casa nesta edição da competição - marcou 19 gols e não sofreu nenhum. Sobretudo, um fator tem tirado o sono dos jogadores: as péssimas condições do gramado do Barradão.



Para manter a vantagem e conquistar o inédito título da Copa do Brasil, a equipe precisará superar este obstáculo e a pressão que a torcida baiana promete fazer.



Para o atacante André, que disputará seu último jogo pelo Santos, o grupo está ciente das dificuldades que encontrará em Salvador. "O campo está castigado, o que vai atrapalhar o nosso estilo de jogo, que é de mais toque. Vai ser uma batalha. Temos de entrar com disposição, e se não der na técnica, vai ter de ser na vontade."



A previsão é de mais chuva para Salvador, o que pode deixar o campo ainda em piores condições. O volante Wesley, porém, afirma que o gramado não pode servir de desculpa. "O campo será o mesmo para os dois times. O Santos precisará superar isso para ser campeão."



Wesley ainda comentou a postura que o Santos deve adotar. "Tudo pode acontecer numa partida, então o time precisa se preocupar com os detalhes. O Vitória vai agredir o tempo todo. A gente tem uma vantagem de dois gols, mas não podemos ficar só pensando nela. Temos de entrar para ganhar."



O técnico Dorival Júnior não confirmou a equipe para a partida. O treinador contará com Edu Dracena na zaga. A dúvida está entre colocar Marquinhos no meio-campo ou entrar com André como terceiro atacante. O Santos deve entrar em campo com a seguinte formação: Rafael; Pará, Edu Dracena, Durval e Alex Sandro; Arouca, Wesley, Marquinhos (André) e Ganso; Robinho e Neymar.

