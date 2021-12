Chuva atrapalha,Rosberg fatura pole e Massa fica em 7º

Em um domingo atípico na Fórmula 1, com classificação e corrida no mesmo dia, a chuva voltou a atrapalhar pilotos e equipes e o grid do GP dos Estados Unidos precisou ser definido sem a disputa do Q3, a última sessão do treino. Com a decisão, o alemão Nico Rosberg, o mais rápido do Q2, ficou com a pole position no Circuito das Américas, em Austin. Perto de se sagrar tricampeão, Hamilton largará em 2º, enquanto o alemão Sebastian Vettel, que pode impedir o título do rival, vai sair somente em 15º, após punição.

O treino que define o grid da corrida havia sido adiado de sábado para este domingo, com início previsto para às 12 horas (de Brasília), por causa da forte chuva que atingiu Austin nos últimos dias. A cidade sofreu as consequências do furacão Patrícia, que ainda no sábado foi rebaixado para a condição de tempestade tropical.

Apesar disso, a chuva persistiu neste domingo e atrapalhou o rendimento usual dos pilotos na pista. Eles enfrentaram derrapadas, spray dos rivais e atrasos entre as sessões da classificação deste domingo. Logo nos primeiros minutos de atividade, o espanhol Carlos Sainz Jr saiu da pista, acertou sua Toro Rosso na proteção e gerou a bandeira vermelha, que interrompeu as ações por cinco minutos.

Na retomada, os pilotos da Mercedes e o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, se revezaram nas primeiras posições da tabela de tempos. Vettel, enquanto isso, tinha dificuldade para permanecer na pista. O alemão da Ferrari nem passou perto da briga pelas primeiras posições. Só se recuperou no Q2.

A segunda sessão acabou definido o grid por causa do temporal, que seguia prejudicando as condições da pista. Com a decisão dos comissários da prova, Rosberg garantiu a pole, seguido por Hamilton e Ricciardo. O australiano terá o companheiro de Red Bull, o russo Daniil Kvyat, na segunda fila.

Vettel, apesar da irregularidade no treino, registrou o quinto melhor tempo da sessão. Mas largará somente do 15º posto porque sofreu punições de dez posições. Ele e o finlandês Kimi Raikkonen, com a mesma sanção, trocaram componentes do motor para a corrida norte-americana. Raikkonen vai pular do 8º para o 18º posto no grid.

A punição à dupla beneficiou o brasileiro Felipe Massa. Ele terminou o Q2 em 9º, mas vai largar agora em 7º. Seu companheiro de Williams, o finlandês Valtteri Bottas não foi tão bem no treino. No entanto, também será beneficiado pelas penas aplicadas à Ferrari. Ele passou do 12º para o 10º lugar na largada.

Felipe Nasr terá a ajuda de apenas uma das punições. Com fraco rendimento na classificação, o brasileiro não passou do 17º lugar e foi eliminado ainda no Q1, assim como o sueco Marcus Ericsson, seu companheiro na Sauber. Assim, Nasr largará da 16ª colocação.

Com previsão de menos chuva nas próximas horas, a corrida está marcada para as 17 horas (de Brasília). Hamilton se sagrará tricampeão, com três etapas de antecedência, se somar nove pontos a mais que Vettel e dois a mais que Rosberg na prova norte-americana.

Confira o resultado do treino classificatório do GP dos EUA:

1º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min56s824

2º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min56s929

3º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min57s969

4º - Daniil Kvyat (RUS/Red Bull), 1min58s434

5º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min58s596*

6º - Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min59s210

7º - Nico Hülkenberg (ALE/Force India), 1min59s333

8º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min59s703*

9º - Felipe Massa (BRA/Williams), 1min59s999

10º - Max Verstappen (HOL/Toro Rosso), 2min00s199

---------------------------------------------------

11º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 2min00s265

12º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), 2min00s334

13º - Romain Grosjean (FRA/Lotus), 2min00s595

14º - Jenson Button (ING/McLaren), 2min01s193

15º - Pastor Maldonado (VEN/Lotus), 2min01s604

---------------------------------------------------

16º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 2min02s212

17º - Felipe Nasr (BRA/Sauber), 2min03s194

18º - Alexander Rossi (EUA/Marussia), 2min04s176

19º - Will Stevens (ING/Marussia), 2min04s526

20º - Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), 2min07s304

* Vettel e Raikkonen vão perder 10 posições no grid cada um.

