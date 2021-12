Chris Weidman sobre brasileiros: "venço eles em tudo"

O campeão do peso-médio do Ultimate Fighting Championship (UFC), Chris Weidman, mostrou toda a marra durante uma entrevista no lançamento de uniformes de uma marca esportiva nos EUA.

Atualmente conhecido como o carrasco de brasileiros - por ganhar de campeões como Anderson Silva, Vitor Belfort e Lyoto Machida no octógono -, Weidman afirmou a um repórter americano que venceria até mesmo Pelé.

"Eu provavelmente bateria Pelé no futebol. Eu venço brasileiros em tudo" garantiu o lutador em referência ao Rei do Futebol.

adblock ativo