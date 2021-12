Chris Bosh é reprovado em exames e seguirá afastado das quadras da NBA

O ala/pivô Chris Bosh seguirá fora de ação na NBA, pelo menos por enquanto. Nesta sexta-feira, 23, sua equipe, o Miami Heat, informou que o astro foi reprovado em exames médicos para checar sua condição física após ser impedido de atuar por conta de coágulos encontrados em sangue nas últimas duas temporadas.

"O Miami Heat e Chris Bosh, em consulta com os médicos do time e outros especialistas, têm trabalhado juntos por muitos meses com o objetivo mútuo de promover o retorno de Chris às quadras o mais rápido possível. Chris passou agora por exames de pré-temporada. O Miami Heat lamenta por permanecer incapaz de liberar Chris para retornar às atividades do basquete, e não há previsão para seu retorno", informou a franquia em nota nesta sexta.

Um dos melhores jogadores da sua posição nos últimos anos, Bosh teve suas últimas duas temporadas interrompidas pelo mesmo problema físico: coágulos sanguíneos encontrados em seu corpo. Em 2015, o coágulo chegou ao seu pulmão e o deixou hospitalizado por vários dias. Neste ano, em fevereiro, novamente o jogador teve esta condição diagnosticada em diversas partes do seu corpo e precisou ser afastado.

Desde então, criou-se uma polêmica, uma vez que Bosh já se disse capaz de voltar a atuar mediante a ingestão de anticoagulantes. O problema é que esta substância pode representar um grande risco para os atletas, uma vez que diminui a espessura do sangue e pode criar uma hemorragia incontrolável em casos de cortes.

O departamento médico do Heat já havia vetado a possibilidade de Bosh voltar a atuar se, para isso, precisasse de anticoagulantes, o que irritou o jogador, que chegou a acusar os médicos de atuarem pensando apenas na franquia, e não nos jogadores. O ala/pivô ainda não se manifestou sobre este novo veto de sua equipe.

O Heat não divulgou maiores detalhes do exame de Bosh, mas já alertou que o jogador não iniciará a pré-temporada com seus companheiros, a partir de terça-feira, nas Bahamas. Aos 32 anos, o jogador corre o risco de não poder mais atuar profissionalmente.

Chris Bosh ainda tem três anos de contrato com o Heat e é o jogador com maior salário da franquia, tendo direito a receber US$ 76 milhões por este período. Este valor está assegurado ao ala/pivô, independentemente de sua continuidade na NBA. Ele deverá passar por novos exames nos próximos meses para saber se ainda poderá voltar a jogar.

