Chileno é suspenso por 'dedada' e fica fora da Copa América

O chileno Gonzalo Jara está fora da Copa América. O zagueiro foi suspenso por três jogos pela Conmebol, neste domingo, por causa da "mão boba" em Edinson Cavani durante o jogo das quartas de final da Copa América entre Chile e Uruguai [relembre lance abaixo].

Além de cumprir a suspensão na partida desta segunda-feira, 29, a semifinal contra o Peru, o chileno está fora do próximo jogo (final ou decisão do terceiro lugar) e da estreia da sua seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2018.

A federação chilena informou "não concordar, mas acatar" a decisão tomada neste domingo pelo brasileiro Caio Cesar Rocha, presidente do Comitê Disciplinar, o boliviano Alberto Lozada e o colombiano Orlando Morales.

Jara foi o protagonista do lance mais polêmica da Copa América ao provocar o atacante uruguaio com uma "mão boba", gesto flagrado pelas câmeras de TV, mas que não foi visto pelo árbitro da partida, o brasileiro Sandro Meira Ricci. Cavani revidou com um tapa no rosto e acabou expulso.

Ricci não relatou o fato na súmula, mas a Associação Uruguaia de Futebol reuniu registros da provocação para abrir um processo contra Jara, que acabou suspenso. Por sua vez, a Associação de Futebol Profissional do Chile denunciou sete jogadores rivais - os julgamentos acontecerão depois do final da competição.

O técnico da seleção chilena, Jorge Sampaoli, ficou indignado com a punição ao seu jogador. O treinador reclama que o árbitro brasileiro Sandro Meira Ricci não relatou na súmula o acontecimento e que o jogador só foi punido porque a Associação Uruguaia de Futebol reuniu registros da provocação para abrir um processo contra o jogador. "Se vai acatar denúncias que não tem a ver com as informações do árbitro, seguramente será muito complicado", comentou.

"Agora tem que ficar claro que daqui para frente todo mundo terá que ser avaliado da mesma forma. Vai abrir um precedente para tudo ser analisado pontualmente e criará uma situação muito estranha", completou Sampaoli.

