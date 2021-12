Chicago Cubs bate Indians, fatura título da MLB e encerra longo jejum de 108 anos

A maldição do Chicago Cubs finalmente acabou na noite desta quarta-feira, 2. O time, que enfrentava um longo jejum de 108 anos sem títulos, conquistou a almejada World Series do beisebol ao vencer o Cleveland Indians por 8 a 7, fora de casa, no sétimo e último jogo da série decisiva entre as duas equipes na Major League Baseball (MLB).

Desta forma, o Cubs encerrou a mais longa seca de títulos de um time de esportes profissionais nos Estados Unidos, onde, para isso, precisou reverter uma desvantagem de 3 a 1 na série melhor de sete confrontos com o Indians, sendo que os dois últimos duelos com o time de Cleveland foram na casa do adversário.

O título foi comemorado por milhares de torcedores nas ruas de Chicago e principalmente perto do Wrigley Field, o estádio do Cubs, que também se tornou o quinto time na história a conseguir reverter uma série decisiva da World Series na qual perdia por 3 a 1. Os outros foram New York Yankees (1958), Detroit Tigers (1968), Pittsburgh Pirates (1979) e Kansas City Royals (1985).

Anteriormente, o Cubs foi campeão das World Series do beisebol em 1907 e 1908, até então os seus dois únicos títulos da principal competição da modalidade nos Estados Unidos. E um dos principais responsáveis pelo fim do jejum foi Ben Zobrist, eleito MVP (Jogador Mais Valioso) das finais.

O longo jejum de títulos do Cubs acabou gerando algumas lendas em torno do fato. Uma delas ficou conhecida como a "Maldição do Bode". Em 1945, Billy Sianis, um imigrante grego que era um torcedor da equipe, tentou entrar no Wrigley Field com o seu bode de estimação. Mas, como o cheiro do animal estava incomodando outros torcedores, foi pedida a expulsão do animal do estádio.

Revoltado com a atitude de outros torcedores da equipe, Sianis chegou a rogar uma espécie de "praga" ao dizer que o time de Chicago jamais voltaria a ganhar um título. E desde aquele episódio foram longos 71 anos de espera de seus torcedores para a conquista acontecer.

NOS CINEMAS

Uma das profecias esportivas mais famosas feita por filmes de Hollywood quase se concretizou no ano passado. Em 1989, o filme "De Volta Para o Futuro 2" cravou que o Chicago Cubs finalmente seria campeão da World Series de 2015. O sonho do título terminou justamente pouco antes da decisão da Liga Nacional do ano passado, quando a equipe acabou sendo derrotada pelo New York Mets e então não conseguiu vaga para a final da World Series.

Na aventura de Marty McFly e Dr. Brown, a decisão da World Series seria contra um suposto time de Miami, que não existia na época que o filme foi lançado, no final da década de 1980. Atualmente, há o Miami Marlins, franquia na qual joga o brasileiro André Rienzo, mas eles não chegaram aos playoffs desta edição da competição.

