Chicago Bulls estreia uniformes produzidos pela marca de Michael Jordan

A lenda do basquete americano, Michael Jordan, não estará mais presente somente na memória do Chicago Bulls ou na sala de troféus da franquia. Nesta terça-feira, 29, o ex-time do maior 'camisa 23' da história do esporte mundial irá estampar a sua marca de materiais esportivos no uniforme da equipe.

Nas redes sociais, a franquia de basquete da cidade de Chicago exaltou a novidade em suas regatas de jogo. "Pela primeira vez na história, o G.O.A.T. (Greatest of all time, sigla que em inglês denomina o animal bode, que se tornou símbolo dos "Melhores de todos os tempos") estará em nosso uniforme nesta noite", escreveram.

Jordan defendeu os Bulls por mais de 10 temporadas e teve duas aposentadorias pelo time de Chicago. A primeira ocorreu entre 1984 e 1993, enquanto a segunda foi de 1995 a 1998. Durante o período em que esteve em quadra, o atleta conquistou seis títulos da NBA, dois tricampeonatos, junto de grandes jogadores como Scottie Pippen e Dennis Rodman.

A Jordan Brand, ou também 'Air Jordan', é uma marca que possui filiação com a Nike e ficou marcada por produzir as icônicas basqueteiras que o atleta utilizava em seus tempos de jogador. Até a última temporada, a empresa estava presente apenas nos uniformes do Charlotte Hornets, franquia que tem MJ como um de seus principais acionistas.

Com a mudança, outras equipes também passaram a utilizar a Air Jordan em suas camisas, outro exemplo é a franquia do Atlanta Hawks. Anteriormente, a marca chegou até a se aventurar no meio esportivo, quando, nas temporadas 2018/19, chegou a estampar dois uniformes especiais do Paris Saint-Germain.

