Chelsea vira e elimina o Leicester na prorrogação na Copa da Liga Inglesa

No confronto entre os dois últimos campeões do Campeonato Inglês, o Chelsea derrotou o Leicester nesta terça-feira, 20, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Fora de casa, o time londrino suou bastante e precisou reverter uma desvantagem 2 a 0 para fazer 4 a 2, na prorrogação, e avançar.

Mas quem começou melhor foi justamente o Leicester. Ainda em busca da melhor forma nesta temporada, após surpreender o mundo com o título inglês na anterior, o anfitrião foi para cima e marcou aos 16 minutos. Azpilicueta se atrapalhou após cruzamento e Okazaki foi espero para tocar de cabeça sobre Begovic, mesmo com pouco ângulo.

O mesmo Okazaki foi o responsável pelo segundo gol do Leicester. Aos 33 minutos, ele recebeu belo lançamento pela direita e bateu cruzado. A bola saiu mascada após tentativa de travar de David Luiz, tocou no chão e fugiu de Begovic.

Mesmo sem inspiração, o Chelsea diminuiu ainda no primeiro tempo. Após escanteio da direita, Cahill finalizou para o gol. David Luiz ainda tocou na bola, mas ela já havia ultrapassado a linha. O empate veio no início da etapa final. Morgan afastou cruzamento da direita e a sobra ficou com Azpilicueta, que emendou de primeira, firme, para marcar um golaço de fora da área.

O segundo tempo era muito mais movimentado. O Chelsea perdeu chance de passar à frente com Diego Costa. O Leicester respondeu com Musa, aproveitando erro de David Luiz e exigindo grande defesa de Begovic. Na cobrança de escanteio, Ulloa desviou na primeira trave e King perdeu na pequena área com o gol vazio.

Diego Costa dava muito trabalho e quase marcou um golaço quando recebeu em meio a três defensores e conseguiu espaço para bater duas vezes, mas em ambas parou em Zieler. Aos 44, o atacante ainda cavou a expulsão do zagueiro Wasilewski, após falta dura no meio de campo.

Não deu tempo para o time londrino tentar a virada, mas o jogo foi para a prorrogação, e aí demorou somente um minuto para que ela acontecesse. Hazard fez linda tabela com Diego Costa pela esquerda e quando invadia a área, deixou de calcanhar para Fabregas, que ficou livre para tirar do goleiro e marcar um golaço.

Com um a menos, o Leicester não suportou a pressão e levou o quarto somente três minutos depois. Após cruzamento da direita, a defesa não conseguiu afastar, e Fabregas ficou com a sobra para encher o pé. A vantagem confortável fez o Chelsea diminuir o ritmo e esperar o apito final diante de um Leicester resignado.

LIVERPOOL E ARSENAL VENCEM

Ao contrário do Chelsea, Liverpool e Arsenal tiveram muito mais facilidade para garantir a vaga nas oitavas de final, mesmo atuando fora de casa. O Liverpool derrotou o Derby County por 3 a 0, com direito a gol do brasileiro Philippe Coutinho. Já o Arsenal goleou por 4 a 0 o Nottingham Forest.

O Liverpool demorou 23 minutos para abrir o placar contra o Derby County com o gol de Ragnar Klavan. Aos cinco do segundo tempo, Coutinho fez boa tabela pelo meio e bateu na saída do goleiro para ampliar. Somente quatro minutos depois, o belga Origi também deixou o seu e selou o placar.

Já o Arsenal contou com dia inspirado de dois de seus reforços para esta temporada para golear. O suíço Xakha e o espanhol Lucas Pérez, duas vezes, marcaram e foram os responsáveis por encaminhar a vaga. Com o duelo já decidido, Alex Oxlade-Chamberlain transformou a vitória em goleada nos acréscimos.

OUTROS RESULTADOS

Ainda nesta terça, o Everton foi surpreendido e acabou eliminado pelo Norwich, mesmo atuando em casa. Invicto após cinco jogos no Campeonato Inglês, o time de Liverpool caiu por 2 a 0, com os gols de Naismith e Murphy, e disse adeus ao torneio.

Na segunda divisão nacional, o Newcastle derrotou o Wolverhampton por 2 a 0 e avançou. Também passaram às oitavas de final nesta terça Reading, Leeds e Preston North End, que eliminaram Brighton & Hove Albion, Blackburn e Bournemouth, respectivamente.

