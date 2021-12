Chelsea pode pagar R$ 180 milhões por Anderson Talisca

Revelado no Bahia, o meia Anderson Talisca parece estar cada vez mais próximo do Chelsea. Segundo o jornal inglês Daily Express, o time do treinador José Mourinho estaria disposto a investir cerca de 44 milhões de libras (R$ 180 milhões) para tirar o brasileiro do Benfica e levar para os Blues.

Talisca chamou a atenção de Mourinho por conta das boas exibições na equipe portuguesa. O atleta surpreendeu ao marcar oito gols nos doze primeiros jogos pelo Campeonato Português, sendo o vice-artilheiro da competição. A atual fase resultou na convocação para a Seleção Brasileira principal.

Caso seja confirmada, a transação será a segunda mais cara da história do Chelsea, ficando atrás apenas de Fernando Torres, em 2011, quando estava no Liverpool. O valor da transferência foi de 50 milhões de libras (R$ 204 milhões).

adblock ativo