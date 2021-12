Chelsea marca três vezes em 9 minutos, vira e vence no Inglês

O Chelsea buscou uma improvável virada para derrotar o Southampton e vencer neste sábado, 14, pela 33.ª rodada do Campeonato Inglês. Fora de casa, a equipe perdia por 2 a 0 até os 24 minutos do segundo tempo, quando deixou para trás a péssima atuação e, comandada por Giroud, marcou três gols em sequência para vencer por 3 a 2.

O resultado manteve o sonho do Chelsea de ir à Liga dos Campeões. No momento, a equipe está na quinta colocação, com 60 pontos, a sete do Tottenham, que fecha a zona de classificação para a competição continental. Já o Southampton segue na zona de rebaixamento, com 28 pontos, em 18.º.

O Chelsea tentou fazer valer sua superioridade técnica nos primeiros minutos de jogo, tomou conta da posse de bola, mas o Southampton era mais perigoso quando ia ao ataque. Em um rápido contragolpe aos 20 minutos, Bertrand foi lançado pela esquerda, levou a melhor sobre Azpilicueta na arrancada e tocou no meio da área para Tadic marcar.

O cenário do início da partida ficou ainda mais claro. O Southampton se fechou na defesa e o Chelsea tentava de todas as formas furar o bloqueio. Mesmo assim, os donos da casa eram muito mais perigosos quando avançavam. Se não fosse Courtois, o prejuízo poderia ser maior no intervalo.

No segundo tempo, porém, não teve jeito. Ward-Prowse cruzou para a área, Bednarek se aproveitou cochilo da defesa e marcou. Pouco mais tarde, Shane Long recebeu no mano a mano, cortou para a esquerda e bateu escorregando. A bola quase encobriu Courtois, que se recuperou para espalmar.

O Chelsea parecia entregue, mas melhorou com a saída de Morata e a entrada de Giroud. E o francês seria o responsável por diminuir aos 24 minutos, quando recebeu cruzamento de Marcos Alonso na medida e finalizou para a rede.

A pressão do Chelsea aumentou. Cinco minutos mais tarde, Willian fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Hazard, que teve tempo para dominar antes de marcar. Quatro minutos depois, veio a improvável virada. Giroud aproveitou sobra na área e chutou firme para marcar.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Inglês na próxima quinta-feira. O Chelsea joga fora de casa mais uma vez, contra o Burnley. Já o Southampton visita o Leicester.

