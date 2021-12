Chelsea marca no fim, elimina PSG e avança à semifinal

<GALERIA ID=19119/>

Com um gol aos 41 minutos do segundo tempo, o Chelsea buscou uma suada classificação às semifinais da Liga dos Campeões nesta terça-feira. Jogando em casa, no Stamford Bridge, o time do técnico José Mourinho venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 0, reverteu a desvantagem no placar agregado e garantiu sua vaga na próxima fase da competição europeia.

O gol salvador saiu dos pés de Demba Ba, dentro da pequena área, aproveitando sobra depois de finalização desviada em direção ao gol. O lance levantou o Stamford Bridge e fez vibrar o treinador, que tenta voltar a brilhar no prestigiado torneio. Schuerrle abrira o placar ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Chelsea reverteu a derrota por 3 a 1 sofrida no jogo de ida, em Paris. O placar total de 3 a 3 foi desempatado pelo gol fora marcado pelos ingleses, na semana passada. Agora o Chelsea aguarda o sorteio para conhecer seu adversário na semifinal.

Sem poder contar com Ramires, suspenso, Mourinho voltou a escalar David Luiz como volante nesta terça. E contou com Eto'o, que era dúvida para a partida, desde o apito inicial. Oscar e Willian também foram titulares.

Mas o treinador não ficou satisfeito com os primeiros minutos de sua equipe em campo e resolveu promover a primeira mudança logo aos 17 minutos. Trocou Hazard por Schuerrle. E colheu os frutos aos 31 minutos. Após cobrança de escanteio, Daviz Luiz escorou de cabeça e o mesmo Schuerrle, da marca do pênalti, finalizou para as redes.

O gol aumentou a pressão sobre o PSG, que tinha pouca força ofensiva. Sem Ibrahimovic, o técnico Laurent Blanc escalou o trio ofensivo formado por Lucas, Cavani e Lavezzi. Mas o ataque pouco produziu antes do intervalo. Antes do fim do primeiro tempo, contudo, o treinador levou um susto.

Thiago Silva sofreu pancada no tornozelo direito e quase deixou o gramado de maca. Mesmo mancando, o capitão da seleção brasileira voltou ao jogo e não demonstrou mais dores ao longo do jogo.

Na etapa final, o Chelsea manteve o embalo e impôs pressão desde o início. Foram duas bolas no travessão em apenas três minutos. Primeiro com Schuerrle, depois com Oscar, em cobrança de falta. Cada vez mais presente na área, o time inglês manteve a pressão até alcançar o gol heroico de Demba Ba, aos 41 minutos, selando a classificação.

