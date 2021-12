Chelsea estende contrato do brasileiro Ramires até 2019

A diretoria do Chelsea anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato do meia Ramires, um dos jogadores de confiança do técnico José Mourinho. O brasileiro, que tinha vínculo até 2017, permanecerá no clube inglês até 2019.

"Estou muito feliz por assinar novo contrato com o Chelsea", comemorou Ramires. "Minha família e eu estamos muito felizes morando em Londres. E nos últimos cinco anos o clube conquistou os principais troféus. Espero ser parte importante do time em novas conquistas nos próximos anos."

Ramires chegou ao Chelsea em 2010, vindo do Benfica. Com seu vigor físico em campo e belos gols em finalizações de longe, o brasileiro logo conquistou o grupo e a torcida. Foram 241 partidas e 33 gols desde sua contratação.

O bom rendimento também ajudou o time a conquistar troféus importantes, como a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Com Ramires na equipe, o Chelsea também se sagrou campeão do Campeonato Inglês, da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa. Também esteve na final do Mundial do Clubes, quando o Chelsea foi derrotado pelo Corinthians.

A sequência de títulos também manteve Ramires nas convocações da seleção brasileira nos últimos anos. Ele esteve em campo nas últimas duas edições da Copa do Mundo (2010 e 2014).

Depois dos bons momentos no clube, Ramires tenta agora ajudar o Chelsea a se reerguer na temporada. Atual campeão inglês, o time vive má fase. Perdeu cinco dos seus 10 primeiros jogos no campeonato. Nesta semana, foi eliminado da Copa da Liga Inglesa. Diante da sequência negativa, a imprensa inglesa e a torcida já pedem a demissão de Mourinho.

