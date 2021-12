Chelsea e Manchester City preparam primeiro jogaço

Nem sequer começou direito a temporada 2015/16, e a segunda rodada do Campeonato Inglês já reserva fortes emoções. Hoje, a partir do meio-dia do horário da Bahia, City e Chelsea fazem confronto de candidatos ao título em Manchester.

Apesar de não serem rivais históricos, os dois times lutaram pelo caneco na temporada passada. O clube de Londres sagrou-se campeão. Na atual disputa, porém, foi o City que começou melhor. O time do técnico chileno Manuel Pellegrini goleou o West Bromwich fora de casa por 3 a 0. O Chelsea cedeu o empate de 2 a 2, em seu estádio, ao Swansea, do País de Gales.

Autor do primeiro gol do City na temporada, o meia espanhol David Silva esbanja confiança para o clássico: "Mesmo fora de casa, vencemos o West Bromwich. O que já é uma amostra de união do grupo e concentração na busca do título. Domingo (hoje), em casa, com o apoio de nossa torcida, não podemos desperdiçar a chance de vencer novamente, mesmo sendo um adversário de altíssimo nível".

O técnico português José Mourinho prefere minimizar o impacto do mau resultado da rodada inaugural. "No futebol, cada jogo tem a sua história. A nossa estreia realmente não foi aquela que todos esperavam, mas não temos o dom de mudar aquilo que já aconteceu. Temos que trabalhar para que uma nova realidade aconteça e que o clássico deste domingo represente um novo momento nosso na temporada", afirmou.

Por causa daquela partida, Mourinho se envolveu numa polêmica com dois funcionários do clube. Nos minutos finais, o meia belga Eden Hazard caiu no gramado e foi retirado de campo pelo departamento médico do Chelsea. O treinador reclamou da atitude porque o time já tinha um jogador a menos, devido à expulsão do goleiro Courtois. Ele considerou "ingênua" a participação da médica Eva Carneiro e do chefe dos fisioterapeutas, Jon Fern, que foram afastados das obrigações em dias de jogo.

Arsenal em campo

Hoje, só acontecerá uma outra partida do Campeonato Inglês. O Arsenal, que não conquista a taça desde 2004, buscará reação após estrear com derrota de 2 a 0, em casa, para o também londrino West Ham. Visitará o Crystal Palace, e um novo tropeço deixará temerosos seus torcedores.

A tarefa aparentemente não vai ser das mais tranquilas, pois os anfitriões tiveram um arranque de respeito, superando o Norwich por 3 a 1.

Maior colecionador de troféus do país, o Manchester United, que tem feito os maiores investimentos do futebol britânico, iniciou o campeonato com triunfos de 1 a 0 sobre Tottenham, em casa, e Aston Villa, fora. Amanhã, Liverpool e Bournemouth fecham a rodada.

