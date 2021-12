Chelsea deve oferecer fortuna por Diego Costa, diz jornal

O desempenho de Diego Costa nas últimas temporadas e a espetacular média de gols mantida pelo hispano-brasileiro com a camisa do Atlético de Madri vem despertando a atenção dos gigante do futebol europeu e o Chelsea pode ser um dos alvos do atacante na próxima janela de transferências.

Insatisfeito com as peças que têm para a posição, o técnico José Mourinho deixou claro que a contratação de um homem-gol é a prioridade e, segundo publicou o jornal britânico Metro nesta sexta-feira, 14, o time londrino estaria disposto a desembolsar 27 milhões de libras (cerca de 32 milhões de euros) para tirar o artilheiro do time madrilenho.

Para tentar convencer os colchoneros, o Chelsea pode envolver Fernando Torres na negociação. O espanhol é venerado pela torcida do Atlético e é constantemente criticado no Stamfor Bridge, principalmente por não render o esperado desde a sua contratação, em 2011.

Além do jogo duro do Atlético em liberar o atleta, o Chelsea também vai enfrentar a concorrência do Real Madri e Paris Saint-Germain, que recentemente também sondaram o jogador.

adblock ativo