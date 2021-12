Chefe da Mercedes diz que carro novo é 'espetacular', mas prevê riscos

Chefe da tricampeã Mercedes, Toto Wolff não esconde a empolgação com o novo carro da equipe, que busca o tetracampeonato do Mundial de Construtores da Fórmula 1 neste ano. Para Wolff, que ainda não lançou o modelo 2017, o carro é "espetacular", mas embute riscos em razão das diversas mudanças no regulamento técnico do campeonato.

Por causa das novidades para 2017, os carros da F1 devem ficar maiores e mais velozes, além de contar com pneus mais largos. "Estou muito empolgado para ver como andará o novo carro porque esperamos que seja mais rápida e ele parece espetacular", diz Wolff, a poucas semanas do lançamento do novo monoposto da Mercedes, marcado para o dia 23.

O dirigente acredita que as mudanças no regulamento técnico trarão novidades na disputa. "Será um trabalho mais físico para os pilotos. Com estas mudanças no regulamento, sempre surgem novas oportunidades. E riscos", alerta o chefe da Mercedes.

Apesar de sugerir dúvidas sobre a hegemonia da sua equipe na F1, Wolff mantém a confiança no potencial da Mercedes para brigar novamente pelos títulos, tanto do Mundial de Pilotos quanto do Mundial de Construtores.

"Estabelecemos metas bem agressivas para o que achamos que deve ser o novo carro, e também quanto ao rendimento do motor. Estamos forçando ao máximo para atingir estes objetivos, mas estes objetivos serão suficientes? Ou outras equipes trabalharão melhor que nós? Não sabemos", pondera Wolff.

