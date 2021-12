Chefe da F1 é indiciado em caso de suborno na Alemanha

O chefe comercial da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, foi indiciado na Alemanha em um caso relativo à venda de uma participação na holding da categoria há oito anos, anunciou um porta-voz de um tribunal de Munique nesta quarta-feira.

O britânico, de 82 anos, é acusado de suborno e abuso de confiança, disse o porta-voz.

A questão envolve o possível suborno de Ecclestone a um banqueiro alemão em um negócio no qual o banco BayernLB vendeu sua participação de 48 por cento na holding da Fórmula 1 ao CVC, um fundo de private equity, que tinha o apoio de Ecclestone para ingressar na F1.

Ecclestone, que não pôde ser imediatamente contatado para comentar o assunto na quarta-feira, negou irregularidades.

O caso pode atrasar os planos preliminares para listar a empresa Fórmula 1 na bolsa de Cingapura, no final do ano. Uma tentativa anterior de listagem foi cancelada no ano passado devido à turbulência do mercado.

O empresário da Fórmula 1 continua a ser fundamental para o negócio automibilístico transformado por ele em uma máquina global de circular dinheiro, e é uma figura familiar nas corridas. Ele sempre disse não ter planos de se aposentar e não há nenhum sucessor óbvio.

O caso surgiu após Ecclestone ter feito pagamentos a Gerhard Gribkowsky, ex-diretor de risco do BayernLB, que foi preso no ano passado por sonegação de impostos.

Ecclestone negou que os pagamentos a Gribkowsky fossem subornos. Em vez disso, ele disse a um tribunal de Munique, em novembro de 2011, que pagou Gribkowsky para "mantê-lo quieto", depois de a Alemanha pressioná-lo a respeito de seus assuntos fiscais, e não para facilitar a venda para a CVC.

O BayernLB acabou ficando com a participação na Fórmula 1 após a falência do império de mídia de Leo Kirch. O banco então atribuiu a Gribkowsky a tarefa de se livrar do negócio.

O CVC alcançou uma participação de 63 por cento na Fórmula 1, mas reduziu sua fatia para cerca de 35 por cento por meio de uma série de acordos.

