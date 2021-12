O monegasco Charles Leclerc conquistou, neste sábado, a pole position para o GP do Bahrein de Fórmula 1. O piloto da Ferrari, de 21 anos, soma 23 corridas na principal categoria do automobilismo, a segunda pela tradicional equipe italiana.

Leclerc quebrou o recorde da pista, ao fazer a melhor volta no circuito do Sakhir, em 1min27s866, superando seu companheiro de equipe, o alemão Sebastian Vettel, que foi 0s294 menos rápido.

Charles Leclerc, da Ferrari, obtém a 1ª pole position da carreira no Bahrein

O inglês pentacampeão mundial Lewis Hamilton, da Mercedes, teve de se contentar com o terceiro lugar, 324 milésimos atrás de Leclerc, enquanto o finlandês Valtteri Bottas, também da Mercedes, vencedor do GP da Austrália, ficou em quarto, com o tempo de 1min28s256.

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, garantiu a quinta colocação, seguido pelo dinamarquês Kevin Magnussen (Haas), pelo espanhol Carlos Sainz (McLaren) e pelo francês Romain Grosjean (Haas).

O veterano finlandês Kimi Raikkonen levou a Sauber para a nona colocação, enquanto o novato britânico Lando Norris colocou a McLaren em décimo lugar.

O treino

O Q1 foi marcado pela fechada do francês Romain Grosjean, da Haas, sobre o britânico Lando Norris, da McLaren. O inglês, que teve seu traçado prejudicado, acabou nesta fase do treino com o quarto lugar, atrás apenas dos dois pilotos da Ferrari e de Lewis Hamilton.

No Q2, Charles Leclerc mais uma vez foi o mais rápido, 0s310 à frente de Vettel. As Mercedes vieram em seguida. Destaque para a McLaren que colocou seus dois pilotos no Q3, sob a observação do espanhol Fernando Alonso nos boxes da equipe inglesa. Daniel Ricciardo, da Renault, ficou fora do Q3.

O GP do Bahrein tem largada prevista para as 12h10 (de Brasília).

