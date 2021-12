Charge de jornal espanhol faz chacota com Dunga

Não foram só os brasileiros que se queixaram da falta do futebol envolvente da Seleção Brasileira, que estava sob comando de Dunga, nos últimos anos. O jornal espanhol "Mundo Deportivo" publicou uma charge e fez questão de ironizar a forma de trabalho do ex-técnico, demitido na última terça-feira, 14.

No desenho da publicação catalã, um personagem com a descrição "Jogo Bonito" pergunta para Dunga: "Então, já posso voltar?".

Dunga sequer conseguiu conquistar algum título enquanto esteve no comando da sua segunda passagem pela Seleção. Com ele, a equipe pentacampeã caiu nas quartas de final da Copa América 2015, contra Paraguai, nos pênaltis; e foi eliminada ainda na primeira fase da Copa América Centenário, no domingo,12, quando o Peru venceu por 1 a 0.

Além disso, o Brasil é o 6º colocado na tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

