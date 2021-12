Chapecoense vai à semifinal e Coritiba é eliminado na Copa Sul-Americana

A Chapecoense agora é o único time brasileiro a sonhar com o título da Copa Sul-Americana. Atuando debaixo de forte chuva, na Arena Condá, o time catarinense venceu o Junior Barranquilla, por 3 a 0, revertendo a derrota sofrida na Colômbia, por 1 a 0, no jogo de ida. Já o Coritiba foi eliminado pelo Atlético Nacional, em Medellín, também nesta noite de quarta-feira. Os duelos foram válidos pelas quartas de final.

Com o triunfo em casa, a Chapecoense fechou o confronto com o placar agregado de 3 a 1 e se garantiu na semifinal. Como tinha perdido na ida, o time catarinense precisava vencer bem diante de sua torcida. E foi o que aconteceu. Abriu o placar com Ananias, aos 35, e ampliou com Gil, aos 43 minutos de jogo. O terceiro gol foi marcado por Thiego, de cabeça, aos 32 minutos da etapa final.

O seu adversário na semifinal ainda não está definido. Vai sair do confronto entre Palestino e San Lorenzo, que na Argentina ganhou por 2 a 0. Agora, nesta quinta-feira, tenta confirmar sua vaga atuando no Chile. Este é o segundo ano seguido que a Chapecoense disputa a competição. No ano passado, caiu nas quartas de final, diante do argentino River Plate.

CORITIBA LEVA VIRADA - O time paranaense deu pinta de que poderia surpreender nesta quarta. Abriu o placar aos 42 minutos com César González, de falta. Mas sofreu dois gols logo no início do segundo tempo, com Borja, aos 6 e aos 15 minutos. O mesmo Borja fechou o placar, em cobrança de pênalti, aos 27 minutos.

Com a atuação de gala de Borja, o Atlético Nacional venceu por 3 a 1, diante de sua torcida, em Medellín, na Colômbia. Avançou à semifinal, desta forma, porque no jogo de ida as duas equipes haviam empatado por 1 a 1.

O Coritiba segue agora lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No sábado enfrenta o Botafogo, no estádio Luso Brasileiro.

Já o Atlético Nacional segue para uma temporada inédita. Já faturou a Copa Libertadores e pode também ser campeão da Sul-Americana. Seu próximo adversário vai ser o Cerro Porteño, do Paraguai, que na terça-feira havia eliminado o Independiente, da Colômbia.

