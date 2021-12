Chapecoense recebe Fluminense na Arena Condá

Chapecoense e Fluminense medem forças, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira, 7, na Arena Condá, no Oeste de Santa Catarina. Na partida, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, os donos da casa buscam a primeira vitória na competição e, para isto, tiveram sete dias de treinos com o técnico Pintado.

“O mérito é desses atletas, desse grupo, tenho certeza de que depois dessa intertemporada a gente vai mais forte. A diretoria fez um esforço para que pudéssemos ganhar esses dias, Os jogadores também compreenderam que este esforço era importante. Então o momento positivo é muito bacana, mas com os pés no chão, sabendo que temos uma responsabilidade, um jogo muito difícil”, declarou o treinador.

O Fluminense vem de empate em 1 a 1 com o Juventude no Maracanã. O artilheiro Fred será poupado e seu substituto deve ser o argentino naturalizado paraguaio Raúl Bobadilla. Machucado, o lateral Egídio também está fora, assim Danilo Barcelos deve ser a opção do treinador Marcão.

“É um grupo no qual vamos precisar de todos. Temos que entender, no próximo jogo, que há jogador que caiu de produção e que vai entrar outro. Vai ser igual, e vai continuar produzindo. Temos um grupo muito homogêneo e tenho a certeza de que vamos utilizar todos. E teremos a ajuda de todos”, afirmou o comandante da equipe das Laranjeiras.

A Chape é a lanterna do Brasileirão com apenas 7 pontos. Já o Tricolor ocupa o 12º lugar da tabela com 22 pontos conquistados.

