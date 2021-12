Chapecoense inscreve Alan Ruschel e Neto na Copa Libertadores

Faltando apenas um dia para a estreia da Chapecoense na Copa Libertadores, contra a equipe do Zulia, o clube catarinense apresentou novidades na lista dos 30 jogadores inscritos para a competição. Alan Ruschel e Neto, sobreviventes da queda do avião da equipe em novembro do ano passado, foram incluídos na relação entregue à Conmebol na última sexta-feira.

Os reforços da equipe catarinense ainda estão em fase de recuperação. Portanto, não viajaram com o grupo para a estreia na competição sul-americana, nesta terça, na cidade venezuelana de Maracaibo.

O lateral-esquerdo Alan Ruschel já realiza treinos com bola e foi um dos convidados para acompanhar a equipe sub-23 em um amistoso no Peru, contra o Sport Boys, no último sábado. Neto continua os tratamentos em Chapecó e ainda não tem uma previsão de retornos aos gramados.

Preparada para o próximo confronto, a equipe principal da Chapecoense encarou uma viagem de 30 horas para a Venezuela e desembarcou nesta segunda-feira. O clube foi recepcionado com uma salva de palmas pelos torcedores presentes no aeroporto e recebeu o apoio do governo local, que se colocou à disposição para auxiliar a delegação.

