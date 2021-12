Chapecoense é homenageada em jogos pelo mundo

No mesmo dia do velório coletivo das vítimas do acidente aéreo com o time da Chapecoense, o grupo foi homenageado pelo mundo esportivo neste sábado, 3. A tragédia com o clube catarinense foi lembrada em jogos na Europa.

Neymar chegou ao Camp Nou para enfrentar o Real Madrid com uma camisa da Chape nos ombros. O momento foi registrado pelo Barça, que postou um vídeo no Twitter oficial do time.

O brasileiro também postou uma foto com a hahstag #ForçaChape. "Que Deus nos abençoe e nos proteja", disse Neymar.

Os jogadores do Barcelona e da Real Madrid também se misturaram em frente de uma faixa preta em homenagem às 71 vítimas da queda do avião.

Também neste sábado, o Manchester City chegou no estádio para enfrentar o Chelsea com camisetas pretas com o escudo da Chapecoense e a inscrição #ForçaChape. Atrás da camisa estava escrito: "Manchester está com vocês".

Os brasileiros David Luiz e Willian fizeram questão de ressaltar a homenagem aos colegas mortos.

O brasileiro Andreas Pereira, do Granada, também exibiu sua solidariedade em uma camisa que ele mostrou após marcar um gol no jogo contra o Sevilla. Ele recebeu um cartão amarelo pelo gesto.

A Fifa determinou um minuto de silêncio em todos os jogos realizados neste final de semana.

