Chape usa redes sociais para dizer "obrigado"

No dia em que os corpos das vítimas da queda do avião da Chapecoense chegaram em Chapecó para o velório coletivo neste sábado, 3, o clube usou as redes sociais para agradecer o apoio e o carinho que recebeu após o acidente que matou 71 pessoas e deixou seis feridos.

>> Galeria: Torcedores se unem em Chapecó para adeus às vítimas

Com um vídeo emocionante, o time disse "obrigado" em diversos idiomas. O ato singelo é justificável, já que torcedores, jogadores e famosos de diversos países se sensibilizaram com a tragédia envolvendo a Chapecoense.

Times de diversos países usaram os uniformes do "Verdão do Oeste", campeonatos foram suspensos e até a banda Guns N' Roses e o vocalista e guitarrista do Megadeth, Dave Mustaine, homenagearam o clube.

