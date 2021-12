Chapada Diamantina recebe 1ª Copa Nacional de Sinuca

A cidade de Seabra, localizada na Chapada Diamantina, será palco da 1ª Copa Nacional de Sinuca, realizada entre os dias 11 e 13 de abril, no Ginásio de Esportes do município. Cerca de 80 atletas de várias partes do Brasil irão disputar o título e os R$ 10 mil que serão entregues, de forma equivalente, aos oito primeiro colocados, junto com o prêmio de melhor tacada da competição.

O grupo de atletas será dividido em oito chaves com quatro competidores, que disputarão entre si, e avançam os dois melhores de cada chave. Na primeira etapa, os jogadores jogam em sistema de melhor de três. Na segunda, melhor de cinco, e assim por diante. As finais e semifinais serão disputadas em melhor de 11 e o campeão leva o prêmio de R$ 3 mil.

De acordo com o coordenador do evento, Inan Ferreira, o evento já tem a presença confirmada do pentacampeão brasileiro, Carioca, e Ítaro Santos, brasileiro que disputa pela federação alemã e já faturou dois campeonatos no país europeu.

Além deles, um dos favoritos a conquistar o título é o soteropolitano Wilson Alves, que é bicampeão brasileiro individual e um dos atletas referências no Brasil, e o hexacampeão Rolinha, paraibano, professor de sinuca formado no Canadá e ministra aulas pelo mundo.

As inscrições ainda estão abertas e custam R$ 100 (primeira fase). Mais informações podem ser adquiridas pelos telefones (75) 9804-0128 ou (71) 9971-3558. O evento é organizado pela Federação de Sinuca da Bahia e conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Seabra.

