Chances de acesso do Bahia despencam e do Vitória sobem

Depois da rodada do fim de semana, a matemática ficou um pouco diferente para a dupla Ba-Vi. Depois da derrota de virada em casa no sábado, 7, para o Santa Cruz, pelo placar de 2 a 1, as probabilidades de acesso do Bahia caíram vertiginosamente com relação a rodadas anteriores.

Conforme os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de acesso do Esquadrão que já atingiram quase 70% em algumas rodadas atrás, despencaram para 11,3%.

Já o Vitória, que venceu o Macaé no sábado, 7, no Rio de Janeiro, por 2 a 0, e se distanciou um pouco dos times que estão fora do G-4, chegou a 89,4% de probabilidade para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, as chances de título ainda continuam distantes. Os matemáticos da UFMG apontam que o Rubro-Negro tem apenas 4,9% de probabilidade de ser campeão da Série B.

(Fonte: UFMG)

Na próxima rodada, a dupla Ba-Vi tem duelos importantes e que podem definir os destinos da dupla na competição. O Vitória vai a Minas Gerais para um jogo de seis pontos com o América-MG, nesta terça-feira, 10, no estádio Independência, às 18h (horário local). Já o Bahia faz mais uma partida em casa e recebe o ABC-RN, no mesmo horário e na Arena Fonte Nova.

