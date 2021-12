Chances de acesso do Bahia caem e do Vitória aumentam

O resultado do Ba-Vi no sábado, 3, na Arena Fonte Nova, mexeu com as chances de acesso dos times baianos para a elite do futebol brasileiro, após o término da 29ª rodada.

De acordo com site Infobola, do matemático Tristão, a derrota do Bahia no clássico Ba-Vi por 3 a 1, fez cair as chances de acesso do Esquadrão de 36%, na última rodada, para 23%. Já o Vitória disparou nas chances de acesso que saltaram para 91%.

(Fonte: Tristão)

O Vitória tem uma sequência teoricamente tranquila, já que enfrenta times que estão no meio da tabela ou brigando contra o rebaixamento. Além disso, faz dois jogos em casa, contra o Boa Esporte no sábado, 16h30, no Barradão, e o Paraná pela 31ª, no dia 16. A partida ainda está marcada para o Manoel Barradas, às 21h30, mas pode ser realizada na Arena Fonte Nova, caso o Vitória consiga a mudança.

Já o Tricolor tem agora uma sequência difícil e com três adversários diretos. Dentro dos próximos cinco jogos, o Bahia enfrenta o Paysandu nesta terça-feira, 6, às 21h30, no Mangueirão em Belém, pela 30ª rodada e na 33ª enfrenta o Botafogo, no estádio Nilton Santos (Engenhão). Em casa, já na 34ª o Esquadrão encara o Santa Cruz.

adblock ativo