Chama Olímpica chega ao Brasil nesta terça-feira

Na Grécia antiga, ao acendimento da chama olímpica, as guerras entre nações entravam em período de trégua. As guerras hoje já não param por esse motivo, mas o fogo dos Jogos vai dar uma esfriada nos ânimos da crise política para iniciar, em Brasília, o tour por 327 cidades do país, até o início da Rio-2016, em 5 de agosto.

A chama chega ao Brasil na manhã desta terça-feira, 3, precisamente às 6h, em voo fretado pelo Comitê Rio-2016 e que será acompanhado por jatos da FAB ao entrar no espaço aéreo nacional.

O fogo, que foi aceso em Olímpia, na Grécia, em cerimônia realizada no final de abril, foi passado na segunda, 2, para quatro caixas de segurança para ser transportado no avião. Após passar por diversas cidades gregas e suíças, ele 'descansava' em uma pira no museu do Comitê Olímpico Internacional (COI), em Laussane, na Suíça.

A TARDE acompanhou o momento in loco, ao lado de jornalistas de todo o mundo.

"Não apenas a chama traz todo um simbolismo histórico com ela, de séculos de tradição, como ela será também esse símbolo da chegada dos Jogos ao Brasil. E, por meio da tocha, fará o país se unir ainda mais em torno da Olimpíada", disse o presidente do Comitê Rio-2016, Carlos Arthur Nuzman, que na cerimônia de passagem da chama, estava acompanhado do presidente do COI, Thomas Bach, que disse não temer que a crise atrapalhe o evento. "Estamos seguros de que a Rio-2016 será um sucesso. A Olimpíada é hoje a única coisa que consegue ser uma unanimidade no cenário político brasileiro", avalia o dirigente.

Na chegada ao Brasil, a chama será escoltada até o Palácio do Planalto. Lá, às 10h30, será acesa a uma minipira que ficará em Brasília até o fim dos Jogos. É com o fogo dela que a presidente Dilma, por volta das 11h, vai acender a tocha, passando-a à bicampeã olímpica de Vôlei, a líbero Fabiana, que dará início ao tour nacional.

*O jornalista viajou a convite da Nissan, patrocinadora do evento

adblock ativo