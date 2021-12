Chad Mendes derrota Ricardo Lamas; brasileiro perde no UFC

Dois minutos e 45 segundos foi tempo suficiente para Chad Mendes vencer por nocaute técnico o lutador Ricardo Lamas, no primeiro round da principal luta do UFC Fairfax, na tarde deste sábado, 4. Essa é a oitava vitória do número 1 dos pesos-pena no Ultimate e o quinto nocaute nas últimas sete lutas.

Logo no início, mesmo após ter recebido um knockdown, Mendes atingiu Lamas com um forte golpe de direita na cabeça, que deixou o lutador desnorteado e caído no chão. Ele até tentou continuar, porém, não conseguia se manter em pé. Em seguida, o árbitro Dan Miragliotta encerrou o combate.

Brasil

O único brasileiro a participar do evento, Diego Ferreira, perdeu para Dustin Poirier também no primeiro round. O início do combate estava equilibrado, com os dois lutadores trocando golpes e se defendendo bem, no entanto, o norte-americano acertou um forte direto de esquerda e Ferreira foi à lona.

O atleta brasileiro até tentou levar a luta para o chão e buscar a recuperação, mas uma sequência de golpes precisos sacramentou a vitória de Poirier, que estreou bem na categoria leve. O card principal deste sábado teve seis combates, com destaque para esses dois.

