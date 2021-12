César Cielo é tricampeão mundial dos 50m livre

Cesar Cielo escreveu novamente seu nome na história da natação. Depois de conquistar o inédito tricampeonato mundial dos 50 metros livre, neste sábado, em Barcelona, o brasileiro admitiu que estava "sem palavras" diante do feito conseguido. Dessa vez, ele venceu a prova com o tempo de 21s32, repetindo o ouro que faturou no Mundial de Esportes Aquáticos de Roma/2009 e de Xangai/2011.

"Estou sem palavras. Para ser sincero, não pensei que tinha ganho a prova. Não sabia o tempo que tinha feito. Graças a Deus, foi a melhor prova da série inteira", afirmou Cielo, em entrevista ao SporTV, logo após deixar a piscina, neste sábado, em Barcelona.

"São essas provas que você consegue focar em você mesmo que são as melhores. Às vezes, você fica tão preocupado com os adversários que acaba atrapalhando. Estou sem palavras mesmo. Estou muito feliz", comemorou o nadador brasileiro de 26 anos, ao comentar sua estratégia na final.

Para Cielo, essa vitória foi ainda mais especial, depois da decepção de não ter conseguido o bicampeonato olímpico dos 50 metros livre nos Jogos de Londres, no ano passado, quando conquistou a medalha de bronze. Além disso, ele passou por cirurgia nos joelhos recentemente e até trocou de técnico.

"Redenção é uma coisa que traz um sentimento inexplicável, apesar de não ter sido bem uma redenção. Não tenho muito o que falar, só queria agradecer quem me apoiou o tempo inteiro. Toda vez que caio na água vai ser para dar 120% para representar o Brasil", contou.

Agora, voltando a dominar mundialmente a prova dos 50 metros livre, Cielo já começa a projetar a Olimpíada do Rio daqui a três anos. "Se Deus quiser, vamos ganhar também em 2016", disse o supercampeão, que também é o recordista mundial da distância (com 20s91). "Vou ter que treinar agora três vezes mais, porque sei que os caras vão querer me matar agora."

