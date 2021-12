Cesar Cielo é contratado pelo Minas Tênis Clube

O recordista e campeão mundial Cesar Cielo agora é atleta do Minas Tênis Clube. O nadador de 27 anos, que está em Phoenix desde o início do ano em treinamento, sai dos Estados Unidos diretamente para Belo Horizonte, onde será apresentado oficialmente por seu novo clube na quinta-feira. Ele deve permanecer na equipe até a Olimpíada do Rio, em 2016.

"Já tinha competido no Minas em algumas oportunidades. Já sabia da estrutura de competição do clube e sempre achei tudo muito organizado. Agora que conheço toda a infraestrutura do Minas, só reafirmei a impressão que tinha. A estrutura é muito boa e estou muito feliz com tudo o que vi aqui", afirma o nadador.

Cielo competiu a última temporada pelo Clube de Campo de Piracicaba, pequeno time do interior paulista no qual começou sua carreira na natação. No fim de 2012, o velocista havia saído do Flamengo, que diminuiu seu investimento nos esportes olímpicos. O maior tempo da trajetória de Cielo, entretanto, foi no Clube Pinheiros.

A primeira competição de Cielo por seu novo clube é o Troféu Maria Lenk, que voltará a ser disputado em São Paulo, no Complexo Aquático Caio Pompeu de Toledo, no Ibirapuera, entre os dias 21 e 26 de abril. O Minas Tênis foi o campeão do torneio no ano passado.

