Os melhores atletas do Campeonato Baiano 2019 foram eleitos nesta terça-feira, 23, durante cerimônia realizada pela Federação Bahiana de Futebol (FBF), em um restaurante de Salvador.

Os destaques da solenidade ficaram para os dois finalistas da competição: Bahia e Bahia de Feira, que levaram quatro premiações de cada lado (confira todos os premiados abaixo).

Artilheiro do Baianão com as cores do Atlético de Alagoinhas, João Neto foi escolhido como o craque da competição. Em 2011, o atacante já havia estado presente na seleção de melhores do campeonato.

No gol, o destaque não poderia ter sido outro, se não, o goleiro Jair, também do Tremendão. Outro destaque da equipe feirense, foi o treinador Quintino Barbosa, o 'Barbosinha', que levou o troféu de melhor treinador.

Do lado Tricolor, Lucas Fonseca fechou a dupla de defesa com o zagueiro Edcarlos, único representante do Vitória presente na lista. Além disso, Shaylon e Flávio compuseram o meio-campo dos onze melhores, junto com o centroavante Fernandão.

A festa foi encerrada com a entrega do troféu de campeão Baiano de 2019 aos dirigentes, funcionários e atletas do Bahia.

Cerimônia premia os melhores do Campeonato Baiano 2019 | Foto: Divulgação/ATarde

Seleção do Baianão

Campeão e vice-campeão, Bahia e Bahia de Feira dominaram a seleção do torneio com quatro atletas cada. A escolha foi feita pela imprensa esportiva. O Tremendão ainda teve seu técnico, Quintino Barbosa, como o melhor treinador.

A Seleção do Baianão 2019 foi formada por Jair (Bahia de Feira), Van (Bahia de Feira), Lucas Fonseca (Bahia), Edcarlos (Vitória) e Cazumba (Bahia de Feira); Flávio (Bahia), Jarbas (Bahia de Feira), Arthur Caculé (Vitória da Conquista) e Shaylon (Bahia); João Neto (Atlético) e Fernandão (Bahia). Técnico: Quintino Barbosa, o Barbosinha (Bahia de Feira).

Melhores árbitros

O título de melhor árbitro ficou com Diego Pombo Lopez. Os melhores assistentes foram Alessandro Álvaro Rocha Matos e José dos Santos Amador. Edvalter Marinho dos Santos foi o árbitro central revelação, e Edvan de Oliveira Pereira o assistente revelação.

